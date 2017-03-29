19:04, 03 Nisan 2017 Pazartesi

İran'dan IKBY bayrağına tepki





İran'dan Kerkük'te Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı asılmasına tepki geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Kerkük'teki resmi binalara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının çekilmesinin Irak anayasasına aykırı olduğunu söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesinde yer alan açıklamada Kasımi'nin, "Kerkük'te Irak Devleti bayrağı dışında bir bayrağın asılması Irak anayasasına aykırıdır" ifadelerine yer verildi.



Kasımi, IKBY bayrağının çekilmesini kanunlara aykırı ve gerilimi artırıcı bir girişim olarak değerlendirdi.



Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan Vali Necmeddin Kerim, Kerkük İl Meclisine Mart ayında bir yazı göndererek, nevruz kutlamaları dolayısıyla Kerkük'teki tüm kamu kurum ve kuruluş binalarına Irak bayrağının yanı sıra IKBY bayrağının asılması talimatı vermişti.

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