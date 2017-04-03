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Erdoğan'dan Fırat Kalkanı'nın ardından yeni harekat açıklaması
Erdoğan'dan Fırat Kalkanı'nın ardından yeni harekat açıklaması

Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı'nın birinci etabının bittiğini söyledi ve ekledi: Devamı gelecek, yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmada, "Şu 16 Nisan, aynı zamanda şehitlerimizin katilleri için bir fermanın da yazılacağı gündür." ifadelerini kullandı.

"Bu mübarek vatana göz dikenler varsa, önce bizim ödediğimiz bedelden daha fazlasını ortaya koymayı kabul etmelidir." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şundan emin olunuz, şehitlerimizin tek bir damla kanı bile boşa gitmiyor. Türkiye, tarihinin en önemli mücadelesini veriyor. Birilerinin iddia ettiğinin aksine bu süreçte Türkiye kuşatılmıyor, tam tersine Türkiye kefenini yırtarak gömülmeye çalışıldığı mezardan çıkıyor. Türkiye'yi bin yıllık coğrafyasından, bin yıllık kardeşlerinden ve soydaşlarından kopartıp kendi içine hapsedenlerin telaşı işte bu yüzden."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEPESİNE BİNMEK İÇİN YENİ HAREKATLARIN HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ"

Erdoğan, "Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KURULAN BU OYUNU BOZACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bakmayın terör örgütlerinin kimi Avrupa ülkelerini arkalarına alıp efelenmeye başlamalarına. Türkiye güçlü olduğu, kararlı bir şekilde yoluna devam ettiği sürece Avrupa ülkelerinin de böyle devam etme şansı yoktur. Zor, oyunu bozar. Biz, terör örgütleri üzerinden kurulan bu oyunu, zorla da olsa bozacağız." ifadelerini kullandı.



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