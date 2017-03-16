Güncelleme: 19:54, 03 Nisan 2017 Pazartesi

İsveç'te başörtüsü lehine karar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç'te Ayrımcılık Ombudsmanı'nın resmi web sitesinden yapılan basın açıklamasında, Uppsala kentinde tercümanlık şirketine iş başvurusunda bulunan Müslüman bir kadının, başörtüsü taktığından dolayı iş görüşmesi yarıda kesildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Söz konusu şirket iç kurallar gereği herhangi bir siyasi ve dini sembolün görünür kullanımının yasak olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına atıfta bulundu. Fakat iş başvurusunda bulunan Müslüman kadın telefon ve video görüntüleri ile tercümanlık yapacağı için başörtüsünün sorun teşkil edeceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadın dini nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğramıştır ve şirketin kadına 80 bin kron (yaklaşık 8 bin avro) tazminat ödemesi için İş Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur."