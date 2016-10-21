19:47, 03 Nisan 2017 Pazartesi

45 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi



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HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildiği bildirildi.

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