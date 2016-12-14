Rus hackerlardan IAAF'ye siber saldırı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), siber saldırıya uğradıklarını ve sporcuların tedavi amaçlı kullandığı ilaçların bulunduğu listelerin risk altında olduğunu açıkladı.
IAAF'den yapılan açıklamada, 21 Şubat'ta federasyonun ağına, "Fancy Bears" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı Rus bilgisayar korsanları (hacker) tarafından erişim sağlandığı bildirildi.
IAAF Başkanı Sebastian Coe, durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Önceliğimiz, güvende ve gizli olduğuna inandıkları bilgileri bizimle paylaşan sporcular. Onlardan çok özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Fancy Bears'ın, 2016 Rio Olimpiyatları sonrası gerçekleştirdiği siber saldırının ardından birçok ünlü sporcunun, 30'un üstünde yasaklı maddeyi doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı iddiası gündemi sarsmıştı.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilere ulaşan grup, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Büyük Britanyalı bisikletçiler Chris Froome ve Bradley Wiggins, ABD'li tenisçiler Serena ile Venus Willams, Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li cimnastikçi Simone Biles gibi isimlerin yasaklı maddeleri, tedavi amaçlı kullanıyor gibi göstererek bir nevi "yasal doping" yaptıklarını öne sürmüştü.
Pentagon Sözcüsü Davis,“Yemen'de geçen haftanın ortasında toplam 50 saldırı yaptığımızı duyurmuştuk. O zamandan beri bu sayı şimdi 70’e çıkmış." dedi.
Washington Post gazetesi, Suriye'de Esed rejiminin barışçıl gösterilere katıldığı için tutukladığı sivillere, tedavi bahanesiyle götürüldükleri askeri hastanelerde işkence ettiğini yazdı
İsveç'te Ayrımcılık Ombudsmanı, başörtüsü taktığı için iş görüşmesi yarıda kesilen kadının ayrımcılığa uğradığını belirterek, iş başvurusunda bulunduğu şirkete 8 bin avroluk tazminat davası açtı.
IAAF, Rus bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradıklarını ve sporcuların tedavi amaçlı kullandığı ilaçların bulunduğu listelerin risk altında olduğunu açıkladı
İran'dan Kerkük'te Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı asılmasına tepki geldi
Yemen'in güney kentlerinden Ebyen'de ABD'ye ait insansız hava araçları ve savaş gemilerinin 5 gündür El-Kaide'ye ait hedeflere yönelik saldırı düzenlediği iddia edildi
Lübnan Başbakanı Hariri, İsrail'in, ülkesine yönelik yeni bir savaş başlatma düşüncesinde olduğunu öne sürdü
Makedonya'nın Ohri şehrinde DEAŞ ile mücadele için çalıştay düzenlendi
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Hicks,“General Dunford, Kushner ve Bossert’i, Iraklı yetkililer ve ABD’nin üst düzey yetkilileri ile görüşmeleri ve DEAŞ’a karşı Suriye ve Irak’ta yürütürülen operasyonlarla ilgili bilgi almak üzere ABD kuvvetlerini ziyaret etmeleri için davet etti” açıklaması yaptı
Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını öngören anayasa değişikliğini onayladı
Arnavutluk Başbakanı Rama, Karadağlı mevkidaşı Markovic ile görüştü. Rama, "Karadağ'ın NATO üyeliği Batı Balkanlar için tarihi bir gelişme olacaktır" dedi
Kıbrıs müzakereleri kapsamında dün akşam gerçekleşen yemek sonrası yapılan açıklamada KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, "Kıbrıs Türk tarafı olarak amacımız, varılan mutabakatlara saygı duyarak, her iki toplumun güvenliğini, eşitliğini, özgürlüğünü ve huzurunu gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüme bir an önce ulaşmaktır" dedi
Bugün St. Petersburg'da bir medya forumuna katılan Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
İngiltere Başbakanı May, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve Suudi Arabistan'ta temaslarda bulunacak
Suriye'de Esed rejimi, Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta ve Kabun'a yönelik toplam 59 hava saldırısında en az 12 sivil hayatını kaybetti