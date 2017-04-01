FETÖ'nün medya yapılanması davasında sıcak gelişme

HSYK'nın, FETÖ'NÜN medya yapılanmasına ilişkin 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısını geçici olarak görevden uzaklaştırdığı bildirildi
HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan hakkındaki iddiaları ele aldıklarını bildirdi.
Bu kişiler hakkındaki iddiaların tümünün araştırılması için soruşturma başlattıklarını belirten Yılmaz, HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda, haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar Lorasdağı, Cömert, Gülbiçim ve Turan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verdiklerini açıkladı.
Bu kişilerle ilgili iddiaların sorulması üzerine Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu iddialar belli. Bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar var." dedi.
HSYK müfettişlerinin iddiaları araştırarak kısa zamanda raporunu tamamlayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu rapor doğrultusunda gereği yapılacak. Çıkacak sonucu bekleyelim. Yapılan tahliyelerin hukuki gerçeklerle ve dosyalardaki delillerle bağdaşmadığı, başka amaçlar taşıdığı noktasında iddialar vardı. Bu başka amaçları ortaya çıkaracak olan, yapılan soruşturma ve müfettişlerin raporudur. Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır."
Yılmaz, ayrıca FETÖ soruşturmaları kapsamında, kanun hükmünde kararname hükümleri gereğince 45 hakim ve savcının daha meslekten ihracına karar verdiklerini bildirdi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yargılanan 26'sı tutuklu 29 sanıktan Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verilmişti.
Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına itirazda bulunulmuş, itirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.
Tahliye edilen diğer sanıklar Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "darbe" soruşturması başlatılmış ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, aynı gün yapılan itirazlar nedeniyle serbest bırakılmamıştı.
HSYK, FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da olduğu 21 kişi için tahliye kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısını geçici olarak görevden uzaklaştırdı
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