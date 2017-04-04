Fransa'da terör alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde metrodaki patlamadan sonra başkent Paris’te toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemini artırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle metro istasyonları, tren garlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, "Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı bölgelerde, ön tedbir amacıyla güvenlik önlemleri yeniden artırılmıştır. Bakanlık olarak biz büyük bir dikkat, güvenlik birimlerimiz ise tam bir seferberlik anlayışı ile görevini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.
Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı bölgeye düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağan üstü hal uygulaması ilan edilmişti.
Geçen yıl 14 Temmuz Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısın ardından ise sonlandırılması düşünen olağan üst hal uygulaması yeniden uzatılmıştı.
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Fransa İçişleri Bakanlığı, Rusya'da St. Petersburg metrosundaki patlamadan sonra başkent Paris’te toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemini artırdı
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