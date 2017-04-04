09:21, 04 Nisan 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.



(Zonguldak/15.00)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek, Yozgat Şehir Hastanesinin açılışına iştirak edecek.



- Yıldırım, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Dolmabahçe Ofisi'nde sanatçılarla bir araya gelecek.



(Yozgat/13.00/14.30/Kırıkkale/16.00/17.30/İstanbul/20.00)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GİMAT Dernek binasında, GİMAT esnafı ile bir görüşecek.



(Ankara/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Şebinkarahisar'da imam hatip lisesi pansiyonu, Çamoluk'ta imam hatip lisesi açılışına katılacak, Alucra'da organize edilecek toplantıya iştirak edecek.



(Giresun/11.00-16.00)



2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Adana Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Soruyor" etkinliğinde ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye Ekonomisi Yeni Anayasa" programında konuşacak, Karaisalı ilçesinde halk buluşmasına katılacak, AK Parti Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Adana/16.00/18.00/19.30/22.00)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu açılış törenine, Merinos Kongre Merkezi'nde partisinin geçmiş dönemlerdeki il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile buluşmaya, Bursa Büyükşehir Belediye Recep Altepe tarafından düzenlenen vefa yemeğine katılacak.



(Bursa/15.00/18.30/20.00)



4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mogan'da "Gölbaşı Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.30)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelecek, Salihli, Alaşehir, Turgutlu ve il merkezinde düzenlenecek mitinglere katılacak.



(Manisa/10.00-20.30)



6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Esenler okul aile birlikleri temsilcileriyle toplantı yapacak, Esenler Sivaslılar Buluşmasına, Profesör Kaya Gürsel İlkokulu ve Dedekorkut Ortaokulu açılışına, Eyüp Sivaslılar derneklerinin organize ettiği "Yeni Anayasa" konulu toplantıya katılacak, Gaziosmanpaşa Sivas Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek, Gaziosmanpaşa okul müdür yardımcıları ve özel okul sahipleriyle görüşecek.



(İstanbul/10.00-20.00)



7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl SKM'yi ve Kağızman Kaymakamlığını ziyaret edecek, DSİ tesisi temel atma merasimine katılacak, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde temaslarda bulunacak, DSİ tesisi temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine iştirak edecek, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Kars/09.30-13.30/Iğdır/15.30-19.15)

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenecek anma törene katılacak.



(Ankara/10.00)





EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kütahyalı iş adamları ile toplantı yapacak, kadın kolları çalışma standını ziyaret edecek, Gediz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü açılış törenine ve Simav Cumhuriyet Meydanı'nda halka buluşma etkinliğine katılacak.



(Kütahya/10.30-17.00)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafla kahvaltı yapacak, Engelsiz Yaşam ile Sağlık Entegre merkezlerinin temel atma törenlerine iştirak edecek, Kömürtevzi'de esnaf ziyaretinde bulunacak, mahalle mitinginde konuşacak.



(Malatya/09.30-20.30)



3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nı, Ticaret Borsasını, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edecek, Afyonkarahisar esnafı ile bir araya gelecek, iş adamları ile toplantı yapacak.



(Afyonkarahisar/ 14.00-20.30)



4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliği ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, DSİ temel atma töreni ve kredi sertifikası dağıtımına katılacak, Kağızman Kaymakamlığını ziyaret edecek, Iğdır'da da muhtarlarla toplantı yapacak, DSİ temel atma töreni ve kredi sertifikası dağıtımında bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.



(Kars/09.30-13.30/Iğdır/15.30-19.15)



5- Hazine, 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.



(Ankara)







DÜNYA-DİPLOMASİ





1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.



(Brüksel)



2- İngiltere Başbakanı Theresa May, Orta Doğu programı kapsamında Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.



(Riyad)



3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)





KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kültür ve Turizmin Geleceği ve Tarihi Yarımada'nın Yeri" konulu toplantıya, Maltepe'de sivil toplum kuruluşları ile buluşma etkinliğine, Kadıköy'de turizm sektör temsilcileri ile toplantıya ve Fahri Konsoloslar ile değerlendirme toplantısına katılacak.



(İstanbul/10.30/13.30/15.00/17.00)



2- 36. İstanbul Film Festivali"nin açılış töreni TİM Maslak Show Center'da yapılacak.



(İstanbul/20.30)



3- "CRR 2. Akademik Bağlama Günleri" kapsamında “Bağlama Eğitimi-Yöntem ve Yaklaşımlar” adlı panel düzenlenecek.



(İstanbul/15.00)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Altınordu Spor Kulübünde futbol akademisi altyapı oyuncuları ve yöneticileri ile toplantıda bir araya gelecek, Polis Teşkilatının kuruluş haftası münasebetiyle Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, STK'lar, Hakemler Derneği ve Kulüpler Birliği ile toplantı yapacak, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Genç Kürsü programına katılacak.



(İzmir/10.00/18.30)



2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak.



(Manisa/20.00)



3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanşında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/19.00)



4- Hırvatistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 69 kiloda Ahmet Turan Okyay podyuma çıkacak.



(Split/20.00)



5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devresi, Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve Seramiksan-İdmanocağı maçlarıyla tamamlanacak.



(Ankara/16.00/18.00)



ÖZEL HABER



1- Savunma sanayisinde yeni pazarlar



- Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken mevcut pazarlara yenileri eklendi



- Sektörün ihracatı ilk çeyrekte 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azaldı



- Söz konusu dönemde, geçen yıldan farklı olarak Polonya, Bahreyn, Hindistan, Ruanda, İrlanda ve Filipinler gibi ülkelere ihracat önemli oranda gelişti



(Göksel Yıldırım/Ankara)



2- IFC, bu yıl Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım öngörüyor



- Uluslararası Finans Kurumu Türkiye Direktörü Aisha Williams:



- "Türkiye'de finansal kurumlara yıl sonuna kadar önemli yatırımlarımız olacak. 30 Haziran 2017'de sona eren bu mali yılda şimdiye kadar yaklaşık 500 milyon dolar yatırımımız oldu"



- "Yıl sonuna kadar finansal kurumlarla projeler de dahil Türkiye'de yaklaşık 500 milyon dolar daha yatırım yapabileceğimizi öngörüyorum. Yani bu yılı 1 milyar dolar civarında yatırımla kapamayı öngörüyoruz"



- "Dünya Bankası tarafından 2017'de Türkiye'de yüzde 2,7 GSYH büyümesi bekleniyor. Türkiye bana göre daha büyük potansiyele sahip"



- "Yaklaşık 50 yıldan beri buradayız. Buradan bir yere de gitmeyeceğiz. Türkiye, yaklaşık 5 milyar dolarlık bir portföy ile tüm dünyada IFC'nin en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor"





3- "Akıllı ilaçlarla" kanser hastalarında yaşam süresi uzadı



- Çeşitli kanserler üzerinde uygulanan araştırmalardan elde edilen literatür sonuçlara göre, doğrudan kanser hücrelerini öldüren "akıllı ilaçlar" ile özellikle akciğer, lösemi, kalın bağırsak kanserinde yaşam süresi uzadı



- Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yaylacı:

- "Metastazlı kalın bağırsak tümöründe hasta normal şartlarda 3-6 ay yaşıyor. Yeni kemoterapilerle bu süre birkaç seneye, akıllı ilaç ilavesiyle de 5 seneye kadar uzadı"

- "Miyalom, lösemi gibi hastalıklarda yaşam süresi 20-25 yıla kadar uzatılabiliyor. Akciğer kanserinin bir tipinde, hastanın hiç kemoterapi görmeden bir ilaçla ömrü 1-2 seneden 4-5 seneye çıkabiliyor. Ölümcül hastalar bir ilaçla 8 ay, ikinci bir ilaçla 16 ay hatta iki sene yaşayabiliyor"