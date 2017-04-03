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Rusya'daki metro saldırganının kimliği açıklandı
Rusya'daki metro saldırganının kimliği açıklandı

Kırgız makamları, saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metroya düzenlenen saldırının failinin kimliği belli oldu.

Kırgız makamları, saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu açıkladı.

Rus medyası Celilov'un güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini ve parça tesirli patlayıcıyı metroya bir evrak çantası içerisinde bırakmış olabileceğini belirtmişti.

St. Petersburg metrosunda yerel saatle 12.30 civarlarında patlama gerçekleşti.

Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti ve 47 kişinin yaralandı.

Kırgızistan, saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olay sırasında bir konuşma için şehirde bulunuyordu.
Başsavcılık olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Olayın ardından St. Petersburg metrosu kapatıldı, Moskova metrosunda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Olayın ardından şehirdeki bir başka metro istasyonunda patlamamış başka bir bomba bulundu.



İlgili Konular rusya patlama
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