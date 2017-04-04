BMGK İsrail aleyhine fazla mesaiden şikayetçi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı Başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye halkının artık Beşşar Esed'i istemediğini söyledi.
Haley, BMGK'nın nisan ayı programına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esed'in geleceği, İsrail'in yasa dışı yerleşimleri ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Beyaz Saray ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nikki Haley, son dönemde hem ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hem de kendisinin "Esed'in geleceğine Suriye halkının karar vereceği" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Esed'e karşı içimizde bir aşk yok; bunu açıkça belirttik. Kendisi uzun süredir barışın önünde engel, bir savaş suçlusu. Kendi halkına yaptıkları korkunç." yanıtını verdi.
Bu açıklamaların Esed'in seçimlere katılmasını ABD'nin destekleyeceği anlamına gelmediğini kaydederek Esed'in ABD'nin radarında olmayı sürdüreceğini anlatan Haley, "Suriye halkının artık Esed'i istediğini düşünmüyoruz. Esed'in eylemlerini sert şekilde kınamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Haley, İran ve Rusya'nın Esed'e verdiği desteği de eleştirerek Suriye'deki İran etkisinin kırılmasını istediklerini dile getirdi.
Suriye'de birinci önceliklerinin DEAŞ ile mücadele olduğunu vurgulayan Haley, bu konuda Esed'le iş birliği yapma ihtimallerine ilişkin soru üzerine, "Esed şu anda bizim Suriye'de konuşacağımız kişi değil. Biz Cenevre'deki müzakerelerle bu diyaloğun sürmesinden yanayız." dedi.
Haley, bu politikanın ABD yönetiminin şu anki politikası olduğunu ifade ederek ileride değişme ihtimaline de açık kapı bıraktı.
"İSRAİL'E FAZLA MESAİ HARCADIK"
Nikki Haley, gazetecilerin İsrail-Filistin sorunu ve İsrail'in yerleşim birimi kurma eylemlerine ilişkin sorularını da yanıtladı.
İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM'ye değil ikili müzakerelere ihtiyaç olduğu görüşünü tekrarlayan Haley, konunun BM'ye gelmesi halinde destek vermeyeceklerini Filistin tarafına ilettiklerini aktardı.
BM'nin "İsrail aleyhine fazla mesai harcadığını" savunan Haley, Ortadoğu'da "Suriye krizi, İran'ın terörü desteklemesi" gibi çok daha önemli konular olduğunu kaydetti.
İsrail'in yerleşim yeri kurma kararlarına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hatırlatılan Haley, "İsrail'in yeni yerleşim kurma faaliyetlerinin durmasını istiyoruz. Bu yerleşim yerleri çözüme yardımcı değil." diye konuştu.
"SİSİ'Yİ ÖVMEDİK"
Haley, Beyaz Saray'da ağırlanan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için Başkan Trump'ın övgü dolu açıklamalarının anımsatılması üzerine de Trump'ın Sisi'yi insan hakları sicili nedeniyle övmediğini dile getirdi.
ABD'nin terörle mücadelede tüm dost ülkelerle çalışmak durumunda olduğunu belirten Haley, "Bu bizim insan hakları konusundaki sorunları dile getirmememizi gerektirmez." değerlendirmesini yaptı.
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