09:47, 04 Nisan 2017 Salı

Ukrayna metrolarında da alarma geçildi





Rusya’nın St.Petersburg kentinde 11 kişinin hayatını kaybettiği intihar eylemi sonrası Ukrayna’daki metrolarda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi St.Petersburg’da dün öğleden sonra metronun kalabalık olduğu saatte düzenlenen bombalı saldırıda son açıklamaya göre 11 kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır en az 43 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev, Harkov ve Dnyepr kentlerindeki metrolarda sıkı güvenlk tedbirleri alındığı bildirildi. Ek güvenlik güçlerinin metrolarda görevlendirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’nın St.Petersburg kentinin metrosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle, Kiev, Harkov ve Dnyepr metroları sıkı güvenlik rejimine geçiyor. Polise konuyla ilgili talimat verildi” denildi. Ukrayna’nın üç kentindeki metrolarda güvenlik önlemlerinin, başkent Kiev'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın sonlanacağı 15 Mayıs gününe kadar devam edeceği açıklandı.

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