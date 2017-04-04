ABD Suriye'deki havaalanı pistlerini genişletti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Rakka operasyonuna desteğini artırmak üzere Suriye'de Kobani (Ayn el-Arap) yakınında bir havaalanını genişlettiği bildirildi.
Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde Kongre üyelerine Hava İkmal Komutanlığının operasyonları hakkında bilgi veren Orgeneral Carlton Everhart II, komutanlığın belirli birimlerinin Suriye'de karada DEAŞ karşıtı koalisyona destek verdiğini anlatırken bu ülkenin kuzeyinde bir havaalanını genişlettiklerini ifade etti.
Orgeneral Everhart, bu havaalanının malzeme, ekipman ve personel nakliyatında önemli bir rol oynayacağını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay John Thomas ise yaptığı açıklamada, sözü geçen havaalanının Kobani'nin yakınında, Rakka'nın ise 90 kilometre kuzeyinde yer aldığını söyledi.
Thomas, söz konusu havaalanına ilişkin, "Rakka'yı almak üzere ABD ve diğer DEAŞ karşıtı kuvvetlere destek vermek için hava araçlarının uçurulabileceği ek bir yer sağlıyor." dedi.
Kobani yakınındaki havaalanını inşa etmeden önce ABD kuvvetlerinin Türkiye'de Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü ile Adana'daki İncirlik Üssü'nü kullandığını dile getiren Thomas, söz konusu havaalanı için "Her şeyi savaşa daha yakın hale getiriyor." ifadesini kullandı.
Havaalanı ile ilgili iddialar geçen yıl da gündeme gelmiş ve ABD bunları kesin bir dille reddetmişti. Buna karşın Amerikan medyası, havaalanını genişletmek üzere geçen sene kasım ayında ABD askerlerinin C-130 tipi bir askeri nakliyat uçağıyla üsse indiğini ileri sürmüştü.
Sözcü Thomas, havaalanının sadece C-130 değil aynı zamanda C-17 tipi daha sağlam pistlere iniş yapması gereken ikmal uçaklarının da inebileceği şekilde genişletildiğini ve düzenlendiğini aktardı.
Havaalanının DEAŞ'ın ateş menziline uzak olduğuna değinen Thomas, "Rakka savaşı için Kobani yakınındaki pist ile Musul operasyonu için Kiyara'da kurulan pist arasında oldukça benzerlik söz konusu. İkisi de ateş menzilinden uzak ama savaş sahasına yakın." diye konuştu.
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