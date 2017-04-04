10:12, 04 Nisan 2017 Salı

Şırnak Gabar'da patlama: 3 asker şehit





Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gabar Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lılar araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 3 askerin şehit düştüğü, 5 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede, PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

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