Şırnak Gabar'da patlama: 3 asker şehit

Gabar Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lılar araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 3 askerin şehit düştüğü, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede, PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılanmasına başlandı
Güvenlik güçlerince, Suriye sınırında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Çeçen uyruklu kişinin çantasında, patlayıcı düzeneği ve iki el bombası bulundu
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak askıya alındı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor
Selimiye Camisi 3 boyutlu modelleme ile dijital ortama aktarılıyor
Ankara Valiliğince, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Türkeş'i anma programı nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi
Başbakan Yıldırım, "Kerkük'e ilişkin "sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği" yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığı kritik dönemde, bölgedeki soydaşların yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.
HSYK, FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da olduğu 21 kişi için tahliye kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısını geçici olarak görevden uzaklaştırdı
HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi
Erzurum'da FETÖ'ye finansman desteği sağlayan, örgüt literatürüne göre 'il abisi' Serkan Çevik, 'Erzurum kasası' Ünal Üneş ile eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu'nun da yer aldığı 17 sanıktan 15'i hapisle cezalandırıldı
Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı'nın birinci etabının bittiğini söyledi ve ekledi: Devamı gelecek, yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidarda 120 ila 180 arasında ByLock'cu vekil vardır" iddialarını yargıya taşıyacaklarını açıkladı
Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev'e, St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileklerini iletti
Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 79 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Anar Araştırma Merkezi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 31 Mart Cuma gecesi Bursa Birlik Vakfının Cuma Meclisindeki sohbetine konuk oldu.