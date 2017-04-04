Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:14, 04 Nisan 2017 Salı
Güncel
10:12, 04 Nisan 2017 Salı

  • Paylaş
Şırnak Gabar'da patlama: 3 asker şehit
Şırnak Gabar'da patlama: 3 asker şehit

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gabar Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lılar araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 3 askerin şehit düştüğü, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede, PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.



İlgili Konular gabar dağı şırnak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
FETÖ'nün TÜRKSAT baskını davası başladı FOTO
FETÖ'nün TÜRKSAT baskını davası başladı | FOTO

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılanmasına başlandı
Eylem hazırlığındaki Çeçen uyruklu sınırda yakalandı
Eylem hazırlığındaki Çeçen uyruklu sınırda yakalandı

Güvenlik güçlerince, Suriye sınırında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Çeçen uyruklu kişinin çantasında, patlayıcı düzeneği ve iki el bombası bulundu
Şırnak Gabar'da patlama 3 asker şehit
Şırnak Gabar'da patlama: 3 asker şehit

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak askıya alındı
700 yıllık Cumalıkızık'a ziyaretçi akını
700 yıllık Cumalıkızık'a ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor
Selimiye 'dijital ortama' aktarılıyor
Selimiye 'dijital ortama' aktarılıyor

Selimiye Camisi 3 boyutlu modelleme ile dijital ortama aktarılıyor
Ankara'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğince, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Türkeş'i anma programı nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi
Yıldırım'dan Kerkük'teki bağımsızlık referandumu açıklamasına cevap
Yıldırım'dan Kerkük'teki bağımsızlık referandumu açıklamasına cevap

Başbakan Yıldırım, "Kerkük'e ilişkin "sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği" yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığı kritik dönemde, bölgedeki soydaşların yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında sıcak gelişme
FETÖ'nün medya yapılanması davasında sıcak gelişme

HSYK, FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da olduğu 21 kişi için tahliye kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısını geçici olarak görevden uzaklaştırdı
45 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
45 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi
Erzurum'daki FETÖ davasında 15 sanığa hapis
Erzurum'daki FETÖ davasında 15 sanığa hapis

Erzurum'da FETÖ'ye finansman desteği sağlayan, örgüt literatürüne göre 'il abisi' Serkan Çevik, 'Erzurum kasası' Ünal Üneş ile eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu'nun da yer aldığı 17 sanıktan 15'i hapisle cezalandırıldı
Erdoğan'dan Fırat Kalkanı'nın ardından yeni harekat açıklaması
Erdoğan'dan Fırat Kalkanı'nın ardından yeni harekat açıklaması

Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı'nın birinci etabının bittiğini söyledi ve ekledi: Devamı gelecek, yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz.
AK Parti Kılıçdaroğlu'nun 'ByLock' iddialarını yargıya taşıyor
AK Parti Kılıçdaroğlu'nun 'ByLock' iddialarını yargıya taşıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidarda 120 ila 180 arasında ByLock'cu vekil vardır" iddialarını yargıya taşıyacaklarını açıkladı
Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e başsağlığı mesajı

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev'e, St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileklerini iletti
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 79 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Anar Araştırma Merkezi'nden seçmenin eğilimleri açıklaması
Anar Araştırma Merkezi'nden seçmenin eğilimleri açıklaması

Anar Araştırma Merkezi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 31 Mart Cuma gecesi Bursa Birlik Vakfının Cuma Meclisindeki sohbetine konuk oldu.

Haberler

Şırnak'ta PKK'ya ait 1 ton yaşam malzemesi bulundu
Şırnak'ta PKK'ya ait 1 ton yaşam malzemesi bulundu

Şırnak'taki bazı aşiretler referandum oyunu açıkladı
Şırnak'taki bazı aşiretler referandum oyunu açıkladı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 40 gözaltı
Şırnak'taki PKK operasyonunda 40 gözaltı

Şırnak'ta eğitime kar engeli
Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı saatleri değişti
Şırnak ta sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

Uludere'de sokak hayvanları koruma altına alındı
Uludere'de sokak hayvanları koruma altına alındı

El yapımı patlayıcıyla oynayan iki çocuk yaralandı
El yapımı patlayıcıyla oynayan iki çocuk yaralandı

Uludere'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Uludere'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 