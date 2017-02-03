10:20, 04 Nisan 2017 Salı

Trump'un Yüksek Mahkeme adayına komiteden onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosu Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Neil Gorsuch'u onaylayarak Senato Genel Kuruluna gönderdi ancak Demokratlar, "kürsü işgali" olarak tabir edilen tartışmaları uzatma yöntemi ile genel kurulu ve oylama sürecini tıkayacaklarını açıkladı.

Senato Adalet Komitesi, Gorsuch'un Yüksek Mahkeme üyeliğini 11'e karşı 9 oyla onaylayarak Senato Genel Kuruluna gönderdi.

Oylama sonrasında 4 Demokrat senatörün daha Genel Kurulda Gorsuch'un adaylığına karşı oy vereceğini duyurmasıyla aleyhindeki oyların sayısı 41'e yükseldi. Bu sayı, Demokratlara normalde Senatoda salt çoğunlukla seçilebilecek Gorsuch'un adaylığıyla ilgili olarak "istedikleri kadar" konuşma ve bu yolla oylamaya geçilmesini engelleme imkanı tanıyor.

KÜRSÜ İŞGALİ GÜNDEMDE

"Kürsü işgali" (filibuster) olarak tanımlanan bu sürecin sonlandırılabilmesi için 100 üyeli Senatoda 60 üyenin lehte oy kullanması gerekiyor. Şu anda bu sayıya sahip olmayan Cumhuriyetçiler, Demokratların kürsü işgaliyle Gorsuch'un adaylığını engelleme girişimine "kural değişikliğiyle" müdahale etmeyi planlıyor.

Buna göre, Senato iç tüzüğündeki ilgili kuralı değiştirmeyi düşünen Cumhuriyetçiler, "nükleer seçenek" adı verilen adımla ilgili adayın kürsü işgaline maruz kalmadan oylanabilmesini sağlamayı hedefliyor.

Kürsü işgali ve nükleer seçenek adımlarıyla ciddi şekilde karşılaşan Demokratlarla Cumhuriyetçiler, Gorsuch'un adaylığı üzerine kayda değer bir "mücadele" içinde gözüküyor.

Vermont Senatörü Patrick Leahy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin Senato tüzüğünü değiştirmeye kalkışacaklarını bildiği halde Gorsuch'a karşı çıkacağını söyledi.

California Senatörü Dianne Fienstein ise "Bu adaylık normal bir adaylık değil. Başka yollardan geldi ve bu komitede görev yaptığım süre içerisinde asla görmediğim karanlık paranın aşırı harcandığı bir şekilde ilerledi." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SEÇENEK KAÇINILMAZ OLUR

Diğer taraftan Cumhuriyetçiler ise Demokratları, Trump'ın aday gösterdiği hiçbir bürokratı onaylamama gayreti içinde olmakla suçladı. Teksas Senatörü Cumhuriyetçi John Cornyn, "Şayet Demokratlar Neil Gorsuch'un Yüksek Mahkeme üyeliğine karşı çıkıyorlarsa bu Başkan'ın aday göstereceği hiç kimseyi kabul etmezler." dedi.

Senatoda Cumhuriyetçilerin 52, Demokratların ise 48 üyesi bulunuyor. Cumhuriyetçilerin Gorsuch'un onaylanması için 55 üyenin oyunu garantiledikleri belirtiliyor. Bu sayı, salt çoğunluğa ihtiyacı olan Gorsuch'un Yüksek Mahkeme üyesi olarak seçilmesine imkan tanıyor ancak doğrudan oylamaya geçilebilmesi için Cumhuriyetçilere 60 oy gerekecek.

Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokratların blokaj başarılı olursa nükleer seçeneği devreye sokarız." değerlendirmesini yaptı.

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ise açıklamasında, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama yapmak zorunda kalırsak nükleer seçeneği kullanacağız." diye konuştu.