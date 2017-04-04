10:07, 04 Nisan 2017 Salı

Avustralya'dan Afganistan'a 320 milyon dolarlık anlaşma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan-Avustralya kalkınma ortaklığı için 2020'ye kadar 320 milyon dolar değerinde bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Avustralya'ya giden Afganistan Devlet Başbakanı Eşref Gani Ahmedzai, Avustralya Başbakanı ve Liberal Parti lideri Malcolm Turnbull ile biraraya gelerek mülteci iade ve terörle mücadele konularında görüşlerini paylaştılar.

İki ülke, kız çocukların eğitimi ve kadınların iş hayatında istihdamı, tarım ve su yönetimi, Afgan memurlarının eğitimi ve yolsuzlukla mücadele girişimlerinde işbirliği yapacak.

Ayrıca Avustralya, enerji, maden ve su kaynaklarının yönetimini iyileştirmek için Afgan maden bakanlığı ile birlikte çalışacak.

Gani'nin Avustralya'ya yaptığı dört günlük ziyaret çarşamba günü sona erecek.