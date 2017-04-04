10:28, 04 Nisan 2017 Salı

Esed rejiminin klor gazlı hava saldırısında 43 ölü | FOTO





Rejime ait savaş uçakları, sabah erken saatlerde İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazıyla saldırdı. 16 sivilin öldüğü saldırıda, en az yüz sivil de gazdan etkilendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı. Suriye Sivil Savunma Ekibinden, saldırıda 43 sivilin öldüğü, 215 kişinin de gazdan etkilendiği bildirildi. Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İdlib'in El Habit beldesine de dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti. İDLİB'DE HASTANE VURULDU İdlib'de hava saldırısı düzenlenen hastane de kullanılamaz hale geldi. Saldırıda, tedavi gören hastalar da yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSİ 19.00 sularında savaş uçakları tarafından vuruldu. İlçenin haber ajansı Marre el-Yavm yetkilisi Mesut Beşşura'nın verdiği bilgiye göre, bombardımanda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandı. Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanılmaz hale geldi. ŞAM'DAKİ HAVA SALDIRILARINDA 32 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 32 sivil hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam'daki sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, kentin doğusunda, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, dün sabah saatlerinden bu yana 60'tan fazla hava saldırısının hedefi oldu. Rejimin saldırılarında, en az 32 sivil hayatını kaybetti. ENGELLİ SAĞLIK MERKEZİ VURULDU Dünkü saldırılarda Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde bulunan engelli sağlık merkezi de vurularak, kullanılamaz hale getirildi. İDLİB'DE DE HASTANE VURULDU İdlib'de hava saldırısı düzenlenen hastane de kullanılamaz hale geldi. Saldırıda, tedavi gören hastalar da yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSİ 19.00 sularında savaş uçakları tarafından vuruldu.



İlçenin haber ajansı Marre el-Yavm yetkilisi Mesut Beşşura'nın verdiği bilgiye göre, bombardımanda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandı. Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanılmaz hale geldi. Muhalifler, rejimin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi'nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi'ne ulaşmıştı. Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed rejimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23-31 Mart'ta düzenlenen 5. tur siyasi geçiş müzakerelerine rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

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