10:32, 04 Nisan 2017 Salı

Duterte, İçişleri Bakanını görevden aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İsmail Sueno'yu görevden aldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Sueno'ya olan güvenini kaybettiğini vurgulayarak görevden aldığını belirtti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ile ilgili karardan önce hakkındaki yolsuzluk iddialarının değerlendirdiğini ifade eden Abella, "Sueno'nun görevden alınması Duterte'nin, kabinesindeki herhangi bir üye tarafından alınan şüpheli yada yasal olarak savunulamaz kararlara göz yummayacağına ilişkin bir uyarıdır." dedi.

Duterte yönetiminin Sueno hakkında yasal olarak işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.

Sueno daha önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti ancak görevden alınmasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.