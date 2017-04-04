Güncelleme: 11:08, 04 Nisan 2017 Salı

FETÖ'nün TÜRKSAT baskını davası başladı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları ile müştekiler yer aldı. Sanıklar, güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.



Kocaeli ve Kırıkkale'de tutuklu 2 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Duruşma kimlik kontrolünün ardından iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.

Vatandaşlardan sanıklara tepki

Bu arada, sanıkların adliyeye girişinin ardından, Milli İrade Platformu adına Ensar Vakfı Ankara Başkanı avukat Ercan Poyraz, basın açıklaması yaptı.

Darbecilerin, tankları vatandaşların üzerine sürdüğünü, istikbali için sokağa çıkan insanları şehit ettiğini söyleyen Poyraz, "Milletimiz acı da olsa bu tecrübesini hem koruyacak hem de nesiller boyunca aktaracak, iradesinin, devletinin ve mücadelesinin bekçisi olacaktır. 15 Temmuz'da kanımızla ve canımızla verdiğimiz destansı mücadelenin hukukla perçinleşmesi için bugün görülecek olan TÜRKSAT davası ve bütün FETÖ davalarının da sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

"Hainler hesap verecek", "Vatan haini FETÖ" ve "Adliyede nöbete devam" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "İdam isteriz" sloganı attı.