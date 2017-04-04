11:54, 04 Nisan 2017 Salı

Ekvador'da muhalefetle hükümet arasında seçim gerginliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden muhalefet ve seçimin galibi hükümet arasında gerginlik sürüyor.

Ülkede pazar günü yapılan ve iktidardaki sol partinin adayı Lenin Moreno'nun zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından, seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden rakibi Guillermo Lasso'nun çağrısı üzerine muhalefet destekçileri sokaklara döküldü.

Kendisine destek vermek için Quito kentindeki Ulusal Seçim Konseyi binasının önünde toplanan binlerce kişiye hitap eden Lasso, "Tarihin yanlış tarafında olan zavallı korkaklardan korkmuyoruz." dedi.

Lasso, "yasal olmayan" bir hükümetin kurulmasına karşı verdiği mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Ulusal Seçim Konseyinin Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yakın dostu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun etkisinde kaldığını ve tarafsızlığını yitirdiğini ileri süren Lasso, "Eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Yolsuzluğun arkasındaki kişiler seçim yetkililerinin kendileri." ifadelerini kullandı.

Seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacaklarını dile getiren Lasso, "Talebimizin reddedilmesini bekliyoruz, ama reddederlerse yolsuzluk yaptıklarını kabul etmiş olurlar." ifadelerini kullandı.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) seçimleri denetlemekle görevli çalışanlarının ülke genelinde rastgele seçtikleri 480 seçim merkezini ziyaret ettiklerini, sayılan oylarla resmi sonuçlar arasında herhangi bir farklılık olmadığını açıkladı. OAS, Lasso'ya kurumsal yollarla seçime dair şikayetlerini iletme çağrısında bulundu.

Ekvador Devlet Başkanı Correa da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lasso yanlılarını seçim sonuçlarını kabullenememekle ve şiddet olaylarını provoke etmekle suçlayarak, Lasso'nun seçim anketi şirketi Cedatos'u kiraladığını ileri sürdü.

Correa, "Sandıkta elde edemediklerine zor kullanarak ulaşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkede yüzde 99'u sayılan oyların yüzde 51'ini Moreno, yüzde 49'unu Lasso almıştı.

Seçimin ardından destekçilerine sonuçlara itiraz etme çağrısında bulunan Lasso sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışçıl ancak kararlı olalım. Sokaklara çıkıp şunu söylemeliyiz: Oyumu çalma çünkü Ekvador'da değişim istiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Moreno, 24 Mayıs'ta yemin edecek.