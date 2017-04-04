12:03, 04 Nisan 2017 Salı

Rusya'da bu kez polise saldırı: 2 ölü





Rusya'da polise saldırı düzenlendi. 2 polis hayatını kaybetti...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya metro saldırısının şokunu yaşarken bugün de Astrahan polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı, dün gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Astrahan kentinde bir kaza ihbarını değerlendiren polislere ateş açıldığını açıkladı. Polis memurlarının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Açıklamada, saldırganların kullandığı aracın daha sonra bölgeye yakın bir köyde terk edilmiş halde bulunduğu ifade edildi.

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