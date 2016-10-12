12:03, 04 Nisan 2017 Salı

Rusya'da polise saldırı: 2 ölü





Rusya'da polise saldırı düzenlendi. 2 polis hayatını kaybetti...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya metro saldırısının şokunu yaşarken bugün de Astrahan polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

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