12:21, 04 Nisan 2017 Salı

Cumhuriyet gazetesinden 19 isim için terör iddianamesi hazır





Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, Can Dündar, Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel ve Aydın Engin ile "jeansbiri" hesabının sahibinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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