12:33, 04 Nisan 2017 Salı

Erciyes Üniversitesinde "ByLock" operasyonu





Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memur 5 kişi ByLock operasyonunda gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlardan H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'yi gözaltına aldı. Firari B.D.E'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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