12:49, 04 Nisan 2017 Salı

TSK, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini havadan vurdu





TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vuruldu. İlk belirlemelere göre dört PKK'lı öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki PKK mensuplarına ait hedeflere düzenlenen hava harekatında sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vuruldu. İlk belirlemelere göre dört PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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