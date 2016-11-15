LYS başvuru işlemleri başladı

ÖSYM, LYS başvurularının bugün başladığını açıkladı. Başvuruların 4 nisan tarihinden başlayıp yaklaşık 2 hafta süreceği bildirildi.
LYS için başvuru yapacak olan adayların iki seçeneği bulunmakta. Adaylar başvuru merkezleri aracılığı ile başvuru yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak da başvuru yapabilecekler. Sistem üzerinde fotoğrafın geçerlilik süresinin dolduğunu gösteren bir uyarı alan adayların, başvuru işlemlerini başvuru merkezleri aracılığı ile yapması gerekecek. Başvuru merkezleri tarafından yapılacak olan sınav başvuru işlemleri için 5 TL hizmet bedeli alınıyor. Şifre ve fotoğraf çekimi için ayrı bir ücret talep edilmemekte.
LYS TARİHLERİ NE ZAMAN?
2017 LYS sınavları 10 Haziranda başlayacak ve 18 Haziran’da sona erecek. Sınavlar için adaylara verilen ortalama süre 120-135 dakika. Yabancı Dil sınavı haricinde diğer tüm sınavlar için başlangıç saati 10.00.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre LYS tarihleri aşağıdaki gibi;
10 Haziran LYS-4 (Sosyal Bilimler)
11 Haziran LYS-1 (Matematik)
17 Haziran LYS-2 (Fen Bilimleri)
17 Haziran LYS-5 (Yabancı Dil)
18 Haziran LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre LYS başvuruları bugün başladı. Başvurular yaklaşık 2 hafta sürecek.
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