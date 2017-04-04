13:34, 04 Nisan 2017 Salı

Özbekistan-Tacikistan uçak seferleri yolcusuz kaldı





Özbekistan ile Tacikistan arasındaki uçak seferleri yolcu yetersizliğinden başlatılamadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan-Tacikistan arasında 25 yıl önce durdurulan tarifeli uçuşlar, imzalanan protokole rağmen yolcu yetersizliği sebebiyle başlatılamadı. Özbekistan Hava Yolları, bugün gerçekleştirmeyi planladığı Taşkent-Duşanbe seferini yeterli yolcu olmaması nedeniyle iptal ettiğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayı itibarıyla yolcu biletlerinin satışa çıkarıldığı Taşkent-Duşanbe uçak seferi, yeterli yolcu olmamasından dolayı iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Söz konusu güzergahta haftada bir veya iki kez yapılması hedeflenen seferlerin ikincisinin 11 Nisan'da düzenleneceği kaydedildi. Taraflar, Duşanbe'de geçen kasım ayındaki Hükümetlerarası Karma Ekonomik Kurulu toplantısında, 2017'nin ilk yarısında iki ülke başkentleri arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin protokol imzalamıştı. Tacikistan'da 1992'de iç savaş çıkması üzerine durdurulan tarifeli uçuşlar, sonraki yıllarda da iki ülkenin durgun ilişkileri sebebiyle yeniden başlatılamamıştı.

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