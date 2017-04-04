13:44, 04 Nisan 2017 Salı

Musul'da şiddetli yağmur altında defin merasimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Musullular, yoğun yağışlar sebebiyle çatışmaların durması üzerine aralarında açlıktan ölen 3 çocuğun da bulunduğu 60 kişinin cenazesini defnetti.

Aktivist Ammar Hüseyin en-Neccar yaptığı açıklamada, "Musul'un batısında etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı Irak emniyet güçleri ile DEAŞ arasındaki çatışmalar bir müddet durdu. Siviller de son iki günde hayatını kaybeden 60 kişinin cenazesini toprağa verebildi." dedi.

Defnedilenler arasında açlıktan hayatını kaybeden üç çocuğun da bulunduğunu aktaran Neccar, söz konusu kişilerin çoğunun ölüm sebebinin "hava saldırısı, yere döşenen patlayıcılar ve iki tarafın attığı havan topları" olduğunu ifade etti.

Neccar, Musul kentinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında hayatını kaybeden ancak güvenlik sorunları nedeniyle ev, okul, cami, kilise bahçelerine gömülen cenazelerin çatışmaların durması durumunda mezarlıklara nakledileceğini sözlerine ekledi.