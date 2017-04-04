13:44, 04 Nisan 2017 Salı

Romanya'da Müslüman mezarlığı yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Müslümanların en önemli sorunlarından biri olan Müslüman mezarlığının yapımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) üstlendi.

Bükreş'te bulunan Türk Şehitliği bitişiğindeki mezarlığın ihtiyaca daha fazla cevap verememesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde Bükreş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Meclisi Mezarlıklar İdaresi ve Romanya Müslümanları Müftülüğü arasında imzalanan anlaşma ile İlfov iline bağlı Domneşti bucağında yer alan 4 bin metrekarelik arsa, 49 yıllığına Romanya Müslümanları Müftülüğüne ücretsiz olarak tahsis edildi. Romanya Müslümanları Müftülüğü ile yürütülen istişareler neticesinde mezarlığın inşasını TİKA'nın yapacağı bildirildi.

Romanya Müftüsü Yusuf Murat yaptığı açıklamada, Müslüman Türk mezarlığı konusunun, Türkler ve Tatarlar için uzun süredir bekleyen bir konu olduğunu söyledi. Murat, "Müftülüğümüzün gayret ve girişimleriyle bu konuyu çözüme ulaştırdık. Bükreş belediyesi araziyi müftülüğümüze teslim etti daha sonra biz de TİKA’dan destek talebinde bulunduk. TİKA da bu konuda yardıma hazır olduklarını ve ellerinden ne gelirse yapacaklarını söyledi. Bu konunun çözüme kavuşmasından dolayı Romanya devletine, Bükreş belediyesine ve TİKA’ya teşekkür borçluyuz." dedi.

TİKA Bükreş Program Koordinasyon Ofisinin aracılığıyla başlatılan çalışmalar neticesinde mezarlık için Türk-İslam mimarisinin özelliklerini yansıtan bir mimari çizim projesi oluşturuldu. Mimari proje kapsamında inşası planlanan iki katlı lojman binası ve gasilhane için ısıtma, yalıtım, sıhhi tesisat, elektrik, kanalizasyon ayrıca yaya yolları ve çevre düzenlemesine ilişkin ayrıntılara yer verildi.