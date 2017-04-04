Güncelleme: 13:57, 04 Nisan 2017 Salı

Erdoğan'dan Putin'e başsağlığı telefonu





﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e başsağlığı diledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dün bir taziye mesajı gönderdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan mesajında, Putin'in de şehirde bulunduğu sırada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralının bulunduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu, yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz. Zat-ı Devletlerinin şahsında, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile dost Rusya halkına en samimi taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

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