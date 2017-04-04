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Yunanistan'da emeklilerden "kemer sıkma" karşıtı gösteri
Yunanistan'da emeklilerden

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da toplanan binlerce emekli, maaş kesintileri sebebiyle gösteri düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da emekliler, kemer sıkma önlemleri gerekçe gösterilerek maaşlarında kesinti yapılmasını protesto etti.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla başkent Atina'daki Kotzia Meydanı'nda toplanan 3 binin üzerinde emekli, Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığına yürüdü.

Kemer sıkma önlemleri ve hükümet politikalarına karşı sloganlar atan göstericiler, "Maaşları kesmeyin, boğazınızdan kesin" yazılı pankart taşıdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (IKA) Emeklileri Birliği Başkanı Dimos Koumbouris basına yaptığı açıklamada, şu andaki zor şartların üzerine yeni gelecek kesintileri "dayanılmaz ve felaket" olarak niteledi.

Gösteriye katılan 72 yaşındaki emekli Gerasimos Benetatos, mali krizden bu yana 11 kez maaş kesintisine uğradığını anlatarak, "Bunlar ölümcül politikalar. Avrupalı politikacılar var oldukça bunlar da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kent merkezinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Yunanistan ve uluslararası kreditörleri arasındaki kurtarma paketi reform müzakereleri kapsamında, emeklilik maaşlarında yeni kesintiler gündemde. Mali kriz boyunca alınan kemer sıkma önlemleri sebebiyle emeklilerin gelirlerinin ortalama yüzde 40 oranında azaldığı belirtiliyor.



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