14:24, 04 Nisan 2017 Salı

Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Esenler Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

Hükümetin öncelikli konusunun eğitim olduğunu, bütçenin yüzde 20'sinin eğitime ayrıldığını anlatan Yılmaz, öğrencilere daha kaliteli eğitim vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, toplantıda okul aile temsilcilerinin, okullarda el yazısının kaldırılmasına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Öğretmenlerimize sorduk, 'Eğik yazıdan memnun musunuz?' diye. 'Ben memnunum.' diyeni görmedim. Öğrenciye bunu kim öğretecek? Öğretmen öğretecek, öğretmen öğrettiği şeyden memnun değil, şikayetçi. Nasıl mesafe alınsın? Öğrencilere soruyoruz, istemiyorlar, işkence gibi görenler var. Her 100 öğrenciden 70'i beklentilerini yazarken dik yazı kullanmış. Ama sorduğumuz öğrenciler 2005 yılında bizim eğitimimizden geçmiş. Önünüze gelen ürüne bakıyorsunuz ki öğrettiğinizle önünüze gelen aynı değil. Anladık ki suyu tersine akıtabilmek doğru değil."

"İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"

İsmet Yılmaz, 270 binin üzerinde derslik yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Teneffüsler çok kısa, bazen olmuyor. Sıkıntılı bir şey. Adeta koşturuyorlar. Böyle eğitim olur mu? Öğrenciler ise 'Gece karanlıkta eve geldiğimiz oluyor.' diyor. Evlatlarımızı yarış atı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Sağlam, huzurlu ve esenlikle eğitim alabileceği bir ortamı oluşturmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracağız."