14:32, 04 Nisan 2017 Salı

Benzin ve motorin'e zam





Benzinin litre fiyatı 12, motorininki ise 8 kuruş arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı. Alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul'da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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