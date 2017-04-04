Türk Sineması Araştırmaları İngilizce yayınlanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Osmanlı döneminden itibaren Türk sinemasına dair yazılı, görsel ve işitsel materyallerin titiz bir araştırmayla ele alınarak künye bilgilerinin oluşturulduğu Türk Sineması Araştırmaları (TSA) internet sitesine, İngilizce dil seçeneği eklenecek.
Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamlarıyla özgün makale ve söyleşilerin de yer aldığı site, 1 Mayıs'tan itibaren eklenecek İngilizce seçeneğiyle, yabancı sinemaseverler ve araştırmacılara da hizmet verecek.
Bilim ve Sanat Vakfı tarafından, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje kapsamında, tsa.org.tr adresi üzerinden İngilizce yayın yapılacak.
Uluslararası alanda Türk sinemasının tanınırlığını arttırmayı hedefleyen site, Bilim ve Sanat Vakfı ve İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle üç yıl önce yayına başlamıştı.
Türk sinemasıyla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkanı sunan sitede, filmlerle ilgili geniş künye, sinopsis, etiket ve mekan bilgilerinin yanı sıra yönetmen, oyuncu ve set ekiplerinin biyografilerine de ulaşılabiliyor.
Film ve kişilerle ilgili büyük bir görsel arşive sahip olan TSA, aynı zamanda geniş makale havuzuyla araştırmacılara da hizmet sunuyor.
TSA'nın İngilizce sayfalarında, film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler de yer alacak.
Ayrıca Osmanlı'da sinema, fantastik Türk filmleri, Türk korku sineması, belgesel sinema kategorilerinde de özgün içerikler bulunacak.
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Türk Sineması Araştırmaları (TSA) internet sitesine, İngilizce dil seçeneği eklenecek.
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