14:42, 04 Nisan 2017 Salı

BM'den Suriyelilere 19 tırlık yardım





Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı bildirildi.

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