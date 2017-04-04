BM'den Suriyelilere 19 tırlık yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı bildirildi.
Kimyasal silah saldırısının ardından biri sivil savunma merkezine diğeri hastaneye iki saldırı daha düzenlendi
İsrail ordusuna ait birlikler, Filistin'in Batı Şeria'daki Nablus kentinin Akraba köyünde askeri tatbikat yaptı.
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi
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