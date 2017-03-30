14:51, 04 Nisan 2017 Salı

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı





Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Malatya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen Milli Eğitim, Türkiye İş Kurumu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya Belediyesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Malatya merkezli, Adıyaman, Şanlıurfa ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramanın ardından 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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