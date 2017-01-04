14:56, 04 Nisan 2017 Salı

Altın son bir ayın zirvesinde





Altının gram fiyatı, gün içinde 147,9 liraya kadar yükselerek son bir ayın zirvesini gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Altının gram fiyatı, gün içinde 147,9 liraya kadar yükselerek son bir ayın zirvesini gördü. Güne, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişlere paralel artışla başlayan altının gram fiyatı, 3 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 147,9 liraya ulaştı. Altının gram fiyatı, saat 14.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artarak 147,5 lira seviyelerinde dengelendi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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