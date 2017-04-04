15:05, 04 Nisan 2017 Salı

İsrail ordusu Filistin'de askeri tatbikat yaptı





İsrail ordusuna ait birlikler, Filistin'in Batı Şeria'daki Nablus kentinin Akraba köyünde askeri tatbikat yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail ordusuna ait birlikler, Batı Şeria'daki Nablus kentinin Akraba köyünde askeri tatbikat yaptı.

İlgili Konular filistin israil

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.