15:12, 04 Nisan 2017 Salı

Suriye kimyasal silah saldırısından sonra hastane vurdu





Kimyasal silah saldırısının ardından biri sivil savunma merkezine diğeri hastaneye iki saldırı daha düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından iki hava saldırısı daha düzenlendiğini söyledi. AA muhabirine konuşan Cundi, beldede kurtarma faaliyetlerine katılan sivil savunma merkezinin ve yaralıların tedavi edildiği hastanenin yaklaşık 1 saat önce hava saldırısına maruz kaldığını belirtti. Bu sabah saatlerinde Esed rejimi, Han Şeyhun beldesine klor gazı içerikli kimyasal silahla saldırmış, saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü geçerken çoğu çocuk 500 sivil yaralanmıştı. Kritik durumdaki yaralılar Türkiye'ye götürüldü. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İlgili Konular suriye esad

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.