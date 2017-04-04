15:18, 04 Nisan 2017 Salı

Güney Afrika'da Devlet Başkanı istifaya çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (COSATU) Devlet Başkanı Jacob Zuma'ya istifa çağrısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, COSATU Genel Sekreteri Bheki Ntshalintshali, 2009'dan bu yana Güney Afrika Devlet Başkanlığı görevini yürüten Zuma'nın artık ülkeyi yönetmek için "doğru kişi" olmadığını ifade etti.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, geçen hafta sosyal medya üzerinden Zuma'yı protesto etmek üzere yapılan çağrıların ülkenin imajına ve ekonomisine zarar verme amacı güttüğü belirtildi.

Açıklamada, şiddete ve özel mülklerin tahribatına yol açabilecek herhangi bir yasa dışı gösteriye karşı halk uyarıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, geçen hafta kabinedeki bazı bakanları görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.

Pretoria kentindeki Maliye Bakanlığı binası önünde cumartesi günü toplanan çok sayıda vatandaş, Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ın görevden alınmasına tepki göstererek Zuma'yı protesto etmişti.

Görevinden alınan Maliye Bakanı Gordhan, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, Güney Afrikalılara destekleri için teşekkür ederek "1,5 yıl boyunca çeşitli saldırılara maruz kalarak çalıştık. Kamuda ve özel sektörde yolsuzluğu bitirmek istiyoruz." demişti.

Gordhan'ın görevinden alınmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Güney Afrika'nın kredi notlarını düşürdüğünü duyurmuştu. Bu durum halihazırda sıkıntılı olan ülke ekonomisinde daha çok baskı oluşmasına yol açmıştı.