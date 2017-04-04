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Ukrayna’daki çatışmalarda 2 asker öldü
Ukrayna’daki çatışmalarda 2 asker öldü

Ukrayna’nın doğusunda Paskalya Bayramı öncesi ilan edilen ateşkese rağmen çıkan çatışmalarda iki Ukrayna askeri öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna’nın doğusunda Paskalya Bayramı öncesi ilan edilen ateşkese rağmen çıkan çatışmalarda iki Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Motuzyanik, "Geçen bir gün içinde, ateşkes ilanına rağmen daha yoğun bir durum gözlemlendi. Düşman aktif bir şekilde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bulunduğu noktaları havan topları ile bombaladı. Düşman ateşi, Avdeyevka, Butovka madeni ve Peski bölgesine zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Motuzyanik, çatışmalarda iki Ukrayna askerinin öldüğünü, beş askerin ise yaralandığını kaydetti.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısı sonrasında, yaklaşan Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'nın doğusunda tarafların 1 Nisan’dan itibaren ateşkes kararı üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.



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