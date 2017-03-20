15:34, 04 Nisan 2017 Salı

Çavuşoğlu: Avrupalılar da çaresiz kabullenmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bazı temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi Kulübü" tarafından verilen öğle yemeğinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 askerin şehit olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Şırnak Gabar Dağı'nda 3 kahramanımız, aslanımız şehit düştü. PKK terör örgütüyle mücadele ederken şehit düştü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bu terör örgütü bilsin ki yaz kış farketmez, yurt içi, yurt dışı farketmez, nerede olursa olsunlar onların peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şehirlerde çukurlarına, dağlarda inlerine gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Temizledik, temizliyoruz, bu onların son çırpınışları." diye konuştu.

"ANKET SONUÇLARINDA 'EVET' OYU YÜZDE 60'A ÇIKTI"

Çavuşoğlu, Avrupa'daki ülkelerin, siyasetçi ve basının bu referandumda taraf tutmasını eleştirerek, "Onlar Türkiye'yi çok sevdiklerinden mi ya da Türkiye'nin istikrarına sizden, bizden daha fazla önem verdiklerinden dolayı mı? Dert başka. Ama biraz ayakları yere basmaya başladı. Sakinleşmeye başladılar. Şimdi kendilerini 16 Nisan sonrasına hazırlamaya başlardılar. Neden biliyor musunuz? Anket yaptırıyorlar, anketlerde 'evet' oyunun yüzde 60'a doğru çıktığını görünce çaresizlik içinde kabullenmeye başladılar." diye konuştu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gittiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Avrupa'nın bazı ülkelerinin dışişleri bakanları 'Yüzde 60'a vardınız, bizim anketler böyle söylüyor' diyor. 'Sayenizde, katkılarınız oldu. Aptalca hareketleriniz bize oy getirdi' dedim. Doğrusu da o." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Avrupa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi içeriğini hiç okumadan yorum yaptığını, içindeki bilgileri bilmeden eleştirdiğini dile getirdi