15:49, 04 Nisan 2017 Salı

Putin, Hollande ve Merkel arasında Ukrayna görüşmesi





Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeler, Minsk anlaşmasının uygulanması ve insani durum Putin, Hollande ve Merkel tarafından değerlendirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda Ukrayna'yı görüştü. Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hollande ve Merkel'in Putin'i arayarak dün St. Petersburg'da düzenlenen saldırı nedeniyle taziye dileklerini ilettikleri ifade edildi. Taraflar, görüşmede terör tehlikesine karşı istihbarat birimleri arasındaki bilgi alışverişinin artırılması konusunda mutabık kaldı. Putin, Merkel ve Hollande, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirirken kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gibi konuların üzerinde durdu. Görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki insani durum ve AGİT misyonuyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.