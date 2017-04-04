16:01, 04 Nisan 2017 Salı

Çavuşoğlu'ndan İdlib ve Kerkük tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki kimyasal katliama tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Suriye'nin geleceğine kendi halkı karar versin diyenler, görsünler ki, Suriye'de karar verecek halk kalmıyor. Esed rejimi bu şekilde halkı katlediyor." dedi.

Kerkük İl Meclisi'nin IKBY'ye bağlanma referandumuna gitmesini de değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu atılan adımlar, iyi niyetli adımlar değil. Fırsatçılık yapıyorlar. Bunları kendilerine de söyledik. Türkmenlerin ve Arapların boykot ettiği bir oylama kabul edilemez. Kerkük Türkmenleri yalnız değildir, yalnız da kalmayacaktır. Biz bu olanlara müsaade etmeyiz."dedi.