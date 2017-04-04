Rusya'dan İdlib açıklaması: Biz yapmadık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde hava saldırısı düzenlemediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesinde herhangi bir bombardıman gerçekleştirmemiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin değerlendirmede bulunulmadı.
Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla sivilin öldüğü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiği ifade edilmişti.
Esed rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal saldırısı düzenlerken İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıda 20 sivil zehirlenmişti.
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Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesinde herhangi bir bombardıman gerçekleştirmemiştir" dedi
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