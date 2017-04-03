16:23, 04 Nisan 2017 Salı

Erdoğan'dan IKBY'ya: O bayrakları indirin!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kerkük'e bayrak asan Barzani yönetimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolayısıyla bizimdir diye böyle bir iddiaya görmeyin, bunun bedeli ağır olur. Hemen o bayraklarınızı indirin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen topla açılış töreninde yaptığı konuşmada Irak'ta Bağdat ile Erbil yönetimleri arasında krize neden olan Kerkük'e bayrak asılması olayına da değindi.

Erdoğan, Kerkük'te bayrak asılmasına tepki göstererek, "Bu yanlıştan bir an önce dönün. Irak merkezi yönetimi, onun uygun olmadığını zatenen anında karar çıkardılar. Biz Türkiye olarak asla istemiyoruz. Dolayısıyla bizimdir diye böyle bir iddiaya görmeyin, bunun bedeli ağır olur. Hemen o bayraklarınızı indirin. Sadece Irak milli bayrağıyla yola devam edin. Şu an ilişkilerimiz iyi ama bu gidişle bozulur. Buradan söylüyorum. Geri adım atmak zorunda kalırsınız." dedi.