16:27, 04 Nisan 2017 Salı

Manisa'da 4.0 deprem





Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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