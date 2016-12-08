Manisa'da 4.0 deprem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Türk yetkililerle muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan’dan sonra görüşüceğiz" dedi
Başbakan Yıldırım, Sırbistan'da cumhurbaşkanlığına seçilen Vucic'e tebrik mektubu gönderdi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki usulsüz dinleme iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 15 emniyet mensubundan 9'u toplam 218 yıl 8 ay 510 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 61 kişi yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı IKBY'ne yönelik, "Kerkük bizimdir diyerek bir iddia içine girmeyin. Bayraklarınızı indirin. Irak bayrağıyla devam edin" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki kimyasal katliama tepki gösterdi. Saldırıların insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Esed rejimi yıllardır halkı katlediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin referandumda taraf tutmasını eleştirerek, "Anket yaptırıyorlar, anketlerde 'evet' oyunun yüzde 60'a doğru çıktığını görünce çaresizlik içinde kabullenmeye başladılar." dedi
Altının gram fiyatı, gün içinde 147,9 liraya kadar yükselerek son bir ayın zirvesini gördü
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı
Türk Sineması Araştırmaları (TSA) internet sitesine, İngilizce dil seçeneği eklenecek.
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vuruldu. İlk belirlemelere göre dört PKK'lı öldürüldü
Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memur 5 kişi ByLock operasyonunda gözaltına alındı
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı