16:31, 04 Nisan 2017 Salı

Thaçi'den Kosova ordusu ve Sırbistan açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Sırbistan'ın bölgesel bir güç değil, aksine tüm bölge ülkeleri ile sorunlu bir ülke olduğunu ifade etti.

Başkent Priştine'de katıldığı "Açık Konuş Forumu"nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Thaçi, özellikle Sırbistan ile ilişkiler ve Kosova ordusunun dönüşümüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Kosova Güvenlik Güçlerinin Kosova ordusuna dönüştürülmesinin, anayasa değişikliğiyle gerçekleşmesi adına meclisteki Sırp milletvekillerinin de desteğini almak için çaba göstereceklerini dile getiren Thaçi, ordunun kurulmasının NATO üyeliği için son derece önemli olduğunu söyledi.

Anayasa değişikliği için Sırp milletvekillerinin de onayının gerektiğine işaret eden Thaçi, "Böylesine hayati ve yüksek bir hedefin Kosova'daki tüm toplumların desteğini alması ve anayasa değişikliği kapsamında gerçekleşmesini istiyorum." dedi.

Sırbistan'da hafta sonu yapılan ve Başbakan Aleksandar Vucic'in kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimini de değerlendiren Thaçi, Kosova kamuoyunun Sırbistan'daki seçimle zaman kaybetmemesi gerektiğini, Sırbistan'ın sadece "kendi seçimini yapmış komşu ülke" olduğunu ifade etti.

Thaçi, Sırbistan'ın bölgesel bir merkez değil, bölge ülkelerinden sadece biri olduğuna işaret ederek, "Sırbistan bölgesel bir güç değil, aksine tüm bölge ülkeleri ile sorunu olan bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, KOSOVA'YI TANIYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ"

Yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin, Türkiye-Kosova ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyleyen Thaçi, Türkiye'nin Kosova'yı ilk tanıyan, tanınması ve uluslararası kurumlara üyeliği konusunda en çok destekleyen ülkelerden olduğunu ifade etti.

Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği kurulması meselesine de değinen Thaçi, ülkenin üç yıldır aynı sorunlarla uğraştığını ve bu konuların artık gündemden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Erken seçim iddialarını da değerlendiren Thaçi, bunun ülkedeki siyasilerin varacağı anlaşmaya bağlı olduğunu sözlerine ekledi.