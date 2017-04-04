16:41, 04 Nisan 2017 Salı

Çeşme'de 61 göçmen yakalandı





Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 61 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 61 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Uç Burun açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, 58'i Suriye, 3'ü Kongo uyruklu 61 kişiyi yakaladı. Yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen ve sahil güvenlik botlarına alınan 61 kişi, Çeşme Merkez Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Gıda, battaniye ve kıyafet yardımı yapılan sığınmacıların işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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