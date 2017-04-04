Kore Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı adayları belli oluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kore Cumhuriyeti'nin (KC) en büyük muhalefet partisi Demokrat Birlik Partisi'nin adayı olarak Moon Jae-in cumhurbaşkanlığı için yarışacağı açıklandı.
Demokrat Birlik Partisi'nin dün cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için yaptığı oylamada, Moon Jae-in, yüzde 57 oy oranıyla rakipleri Ahn Hee-jung ve Seongnam'u geride bıraktı.
Moon Jae-in, 9 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Demokrat Birlik Partisi'nden katılacak isim oldu.
Şu ana kadar KC'deki bazı ana siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları da belli oldu. Kore Özgürlük Partisi üyesi ve Gyeongsang eyaleti valisi Hong Joon-pyo, Güney Kore Parlamentosu üyesi Yoo Seung-min de Moon Jae-in ile yarışacak diğer adaylar arasında yer alıyor.
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