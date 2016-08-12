17:23, 04 Nisan 2017 Salı

Yıldırım'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e tebrik





Başbakan Yıldırım, Sırbistan'da cumhurbaşkanlığına seçilen Vucic'e tebrik mektubu gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Aleksander Vucic'e bir tebrik mektubu gönderdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Vucic'e gönderdiği mektupta, tebrik ve başarı dileklerini iletti.

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